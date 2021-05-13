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Политолог назвал причину жалоб американских генералов на недееспособность Байдена

Глава Штатов мог разочаровать военных, хотя ранее они сами поддержали его, выступив против Дональда Трампа в период расовых беспорядков.

13 мая 2021, 13:05
<p>Фото © ТАСС / Zuma</p>

Фото © ТАСС / Zuma

Открытое письмо о психическом и физическом состоянии президента США Джо Байдена, подписанное более чем сотней отставных генералов, может быть связано с недовольством военных политикой главы Штатов, которую он ведёт в отношении Афганистана. Такое мнение в беседе с Лайфом выразил политолог-американист Борис Межуев.

"Это всегда не нравилось военным. Военные считают, что этот поспешный вывод войск из Афганистана приведёт только к тому, что туда придётся возвращаться. Это важный пункт военных, что Афганистан должен быть на постоянной основе, иначе это пространство неизбежно заполнится враждебными США силами", — сказал он.

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Политолог отметил, что Байден, вероятно, не оправдал надежды военных, хотя ранее они сами поддержали демократов, выступая против Дональда Трампа. Кроме того, продолжил эксперт, американских военных волнует ситуация в Израиле, которая хоть и не связана с политикой США, но наверняка является результатом действия определённых радикальных группировок на Ближнем Востоке. А это также предпосылки к усугублению ситуации в глобальном плане.

Напомним, что эскалация конфликта между Израилем и Палестиной началась 10 мая. Стороны в течение нескольких дней обмениваются ракетными ударами. Жертвами израильских ударов по сектору Газа с 10 мая стали 67 палестинцев, ещё 388 получили ранения. С израильской стороны в результате ракетных ударов ХАМАС погибло не менее шести человек.

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Палестино-израильский конфликт: история с началом и без конца

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов
Ольга Годуненко
Ольга Годуненко

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