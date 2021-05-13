"Нация в глубокой опасности": Экс-генералы США усомнились в психическом и физическом здоровье Байдена

Более 120 отставных генералов США поставили под сомнение психическое и физическое здоровье американского президента Джо Байдена. В открытом письме они высказали свои опасения и подняли вопрос о легитимности результатов состоявшихся в 2020 году выборов в стране.

"Наша нация находится в глубокой опасности. Мы как никогда с момента нашего основания в 1776 году сражаемся за выживание в качестве конституционной республики", — говорится в обращении, которое подписало 124 отставных генерала.

Офицеры в отставке призывают не игнорировать "психическое и физическое состояние" главнокомандующего Вооружёнными силами США Джо Байдена. Они напоминают, что президент должен быть способен быстро принимать точные решения в сфере нацбезопасности "где угодно, днём и ночью". Авторы письма также упрекнули Белый дом в подписании более 50 указов, многие из которых отменяют "эффективную политику" предыдущей администрации.

В письме подчёркивается, что без честных и справедливых выборов конституционная республика будет потеряна, поэтому ФБР и Верховный суд обязаны быстро действовать, когда всплывают нарушения в ходе голосования, и "не игнорировать их, как это было в 2020 году".

Ранее в Сети серьёзно обеспокоились из-за здоровья Байдена. Поводом стало видео его тройного падения на трапе самолёта. На кадрах американский лидер сперва достаточно бодрым шагом поднимается по ступенькам, после чего дважды спотыкается на красной дорожке и падает на колени. В Белом доме пришлось заверять публику в крепком здоровье президента США.

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