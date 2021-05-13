Водителя выбросило через лобовое: У гипермаркета в Екатеринбурге взорвался КамАЗ

В Екатеринбурге утром 13 мая на парковке у "Сима-ленда" сгорел КамАЗ. По данным E1.RU, в стоявшем у торгового центра большегрузе взорвался автономный обогреватель, в результате чего вспыхнул пожар.

В момент взрыва водитель спал в кабине. Его взрывной волной выбросило на улицу через лобовое стекло. Пострадавшего доставили в ожоговый центр горбольницы № 40, у него ожоги всех частей тела. Также от огня досталось припаркованной рядом фуре Scania со школьными тетрадями, которая приехала в "Сима-ленд". Водитель услышал взрыв и отогнал грузовик, но огонь всё же повредил небольшую часть тента.

В ГУ МЧС России по Свердловской области уточнили, что возгорание КамАЗа произошло на улице Черняховского. Площадь пожара составила 20 кв. м. В тушении участвовали две единицы техники, десять человек личного состава. Возгорание ликвидировали за пять минут.

Ранее Лайф писал о том, что авто влетело в пешеходов в Екатеринбурге, семь человек пострадали.

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