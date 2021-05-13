Небывалая жара и ночные заморозки: россиян предупредили об аномальной погоде

Уже в ближайшие дни в российских регионах наступит значительное потепление, даже в Москве и области воздух прогреется до 30 градусов. Об этом рассказала "Российской газете" завлабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.

В Москве 13 мая сохранится дождливая, но тёплая погода. А с 14 по 16 мая дожди пройдут местами, однако воздух в западных районах столичного региона прогреется до 24 градусов. Новая неделя начнётся с ещё большего потепления — его принесёт антициклон с востока. Днём ожидается температура воздуха до плюс 26 градусов. 18 мая — 25–30 тепла.

"Такой жары во второй декаде мая не было очень давно. 29,1 градуса со знаком плюс было зафиксировано 18 мая 1897 (!) года", — отмечает эксперт.

Аномальная жара до 15 мая установится и в Поволжье. В ближайшие сутки в Новгородской, Кировской областях будет до плюс 31 градуса. При этом возможны кратковременные дожди. В Архангельской области до плюс 26 градусов. В Коми — 25–30 градусов. И даже в Мурманской области (за полярным кругом) плюс 15–20 градусов.

"В Ленинградской, Псковской и Новгородской областях в ближайшие дни — плюс 21–26 градусов. Местами кратковременные дожди. В Карелии до плюс 23 градусов. Долгожданное потепление ожидается и на Северном Кавказе, где в последние дни было довольно прохладно. В Астраханской, Волгоградской областях плюс 25–30 градусов", — сообщила синоптик.

В Свердловской, Курганской, Челябинской областях, на юге Тюменской области температура тоже ожидается на семь и более градусов выше нормы. А вот в Томской области ожидаются ночные заморозки до минус 2 градусов. В Новосибирской, Кемеровской областях и Алтайском крае с 13 по 15 мая тоже возможны ночные заморозки.

Ранее специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец также подтвердил потепление и антициклон для москвичей. Будто извиняясь за холод и дожди в начале мая, начиная с середины среды, 12-го числа, погода будет радовать, сказал он.

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