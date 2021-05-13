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Это несерьёзно: на Украине посетовали на "микроскопический" рост боевого потенциала

Говорить о перевооружении Незалежной, пока власти выделяют на это меньше миллиона долларов в год, бессмысленно, считает эксперт.

13 мая 2021, 03:45
<p>Ракетные комплексы "Нептун". Фото © Министерство обороны Украины</p>

Ракетные комплексы "Нептун". Фото © Министерство обороны Украины

Боевой потенциал Украины растёт микроскопическими шагами, отстаёт на законодательном уровне лет на пять и испытывает дефицит финансирования. Говорить о перевооружении Незалежной просто несерьёзно, заявил украинский эксперт, директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак.

"Вряд ли можно серьёзно говорить о перевооружении, если государство способно выделять на это менее одного миллиарда долларов ежегодно", — посетовал Бадрак в своей колонке на сайте издания LB.ua.

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Не спасёт оборонный потенциал и появление в ВМС страны береговых ракетных комплексов "Нептун", как и заказ партии разведывательно-беспилотных комплексов Bayraktar TB2 турецкого производства, пишет Бадрак. Он уверен, что по сравнению с наращиванием боевого потенциала противника это "шаги пока микроскопические". Украина никак не продвинулась в создании "единого цифрового поля" по ведению боевых действий, также отсутствует деятельность "по всему фронту технологических возможностей". Возмущает специалиста также, что о реформе СБУ в целом нет пока и речи.

"Но если вопросы электромагнитного или лазерного оружия можно считать высшей математикой для военно-политического руководства страны, то, скажем, разработки отечественных ЗРК или модернизацию парка боевых вертолётов, наверное, следовало бы включить в среднесрочное планирование", — заключает эксперт.

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Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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