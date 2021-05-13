На подростка из Приамурья завели уголовное дело из-за угрозы "повторить Казань"
Теперь ему грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок от трёх до пяти лет.
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В отношении 17-летнего жителя Благовещенска возбудили уголовное дело из-за угрозы "повторить Казань" в школе № 27. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области.
"В отношении жителя Амурской области, разместившего заведомо ложное сообщение об акте терроризма, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". Предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы на срок от трёх до пяти лет", — рассказали в управлении.
Как уже сообщал Лайф, в комментариях к видео о событиях в Казани 17-летний юноша из Тамбовского района Благовещенска написал: "Завтра в 27-й школе я сделаю то же самое". В учебное заведение пришли с проверкой оперативники, учеников отпустили по домам. В мэрии сообщили, что в ходе проверки взрывоопасных предметов в школе не обнаружили. После задержания юноша заявил, что пошутил.
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