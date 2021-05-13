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"Спутник V" обогнал вакцины AstraZeneca и Moderna по популярности в Чехии

К июлю этого года в стране планируют довести число вакцинированных до 70%.

13 мая 2021, 02:48
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

По данным опроса каждый седьмой житель Чехии хотел бы привиться от коронавирусной инфекции препаратом "Спутник V", если бы была возможность выбора препарата. Об этом сообщают агентства CVVM и Median со ссылкой на результаты опроса.

Большая половина респондентов (58%) предпочла антиковидную вакцину Pfizer/BioNTech. На втором месте с 17% оказалась вакцина Johnson&Johnson, на третьем – "Спутник V" с 14%. Вакцинами Moderna, AstraZeneca и Sinopharm готовы сделать прививку 12%, 7% и 1% соответственно.

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Опрос также выявил снижение числа противников вакцинации с 33% до 26% в феврале этого года. Люди с более высоким общественным и экономическим статусом заинтересованы в вакцинации больше. По отдельным возрастным категориям наибольший прогресс в вакцинации достигнут у людей в возрасте 80 лет и старше, где прививки получили 56,6%. В категории 75-79 лет таковых насчитывается 44,6%, 70-74 лет – 29,8%.

Ранее Лайф писал о том, что в России начнут выпускать вакцину от коронавируса AstraZeneca на экспорт.

Авторы
Юлия Коновалова

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