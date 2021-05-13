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Невролог назвал два опасных последствия мигрени

Если боль не проходит в течение трёх суток, несмотря на приём обезболивающих, следует срочно обратиться к врачу.

13 мая 2021, 02:08
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Мигрень может вызвать мигренозный инсульт или эпилепсию. Об этом рассказали невролог-нейрофизиолог, кандидат медицинских наук Елена Анисимова и врач-невролог, кандидат медицинских наук Николай Базий.

"Может привести к мигренозному инсульту — это когда уже более трёх дней продолжается головная боль и не купируется, уже какую-то сосудистую аномалию нужно искать, и может [привести] к эпилепсии, эпилептическому статусу. Мигрень — это возбудимость какого-то участка головного мозга, который идёт и продвигается до тригеминальной нервной системы", объяснила Анисимова в беседе с Ura.ru.

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По словам Базия, если, несмотря на приём обезболивающих, головная боль не прекращается в течение трёх суток, это может привести к мигренозному инсульту. Такая головная боль является показанием к срочной госпитализации. Её терпеть нельзя. Врач добавил, что приём большого количества препаратов, особенно комбинированных, может привести к усилению приступов.

Ранее Лайф писал о том, что иммунолог объяснил, почему не стоит бороться с аллергией с помощью лекарств.

Авторы
Юлия Коновалова

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