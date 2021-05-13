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Составлен топ самых привлекательных для переезда российских городов

Аналитики отметили, что Москва и Петербург манят карьерными перспективами, а города юга страны — климатом.

13 мая 2021, 01:34
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Москва возглавила рейтинг городов России, в которые хотели бы переехать жители других населённых пунктов страны. Об этом рассказали "Известия" со ссылкой на директора федеральной компании "Этажи" Ильдара Хусаинова.

За минувший год спрос на жильё в столице вырос на 36%. Также в топе оказались Санкт-Петербург (+31%) и Тюмень (+20%). Наиболее привлекательными для переезда стали Краснодар (рост спроса за год в 2,3 раза), Сочи (в 2,1 раза), Анапа (в 2 раза), Екатеринбург (в 1,8 раза) и Калининград (в 1,4 раза).

Аналитики отметили, что Москва и Петербург привлекают карьерными перспективами. Города юга страны манят россиян своим климатом. При этом, по подсчётам экспертов, чтобы купить однокомнатную квартиру в Москве, например, нужно продать пять однокомнатных квартир в Челябинске. Для переезда в Санкт-Петербург — 3,2 "однушки", в Сочи — 1,9, в соседние Уфу и Екатеринбург — 1,7.

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Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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