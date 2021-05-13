В Госдуме призвали перепоручить охрану школ Росгвардии
Инициативу поддержали в Совете Федерации, отметив, что за безопасностью учебных заведений должны следить профессионалы.
Фото © VK / Росгвардия
Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" предложили привлечь к охране школ бойцов Росгвардии. Парламентарии намерены в течение двух недель направить в кабмин соответствующее предложение, сообщил "Известиям" член думского Комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов, зампред фракции Олег Шеин.
"Все задачи по обеспечению безопасности школ нужно перепоручить Росгвардии. Сначала нам нужно направить официальное письмо в правительство на согласование", — сказал Шеин.
Инициативу поддержали в Совете Федерации. В комментарии изданию глава Комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова заявила, что охраной школ "должны заниматься профессионалы". Первый зампред Комитета по образованию и науке Геннадий Онищенко также отметил необходимость усиления безопасности учебных заведений. Он подчеркнул, что нужно сделать всё для повышения уровня охраны.
Ранее сообщалось, что в Татарстане приняли решение проверить всех владельцев оружия в регионе после стрельбы в школе в Казани.
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