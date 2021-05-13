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Байден подписал указ о кибербезопасности США

Документ устраняет определённые барьеры, мешающие бороться с хакерами. В частности, правительство и частный сектор теперь смогут обмениваться информацией об угрозах в данной области.

13 мая 2021, 00:33
<p>Президент США Джо Байден. Фото © ТАСС / АР</p>

Президент США Джо Байден. Фото © ТАСС / АР

Президент США Джо Байден подписал указ об укреплении кибербезопасности страны с "первоначальными" стандартами для госучреждений и госзакупок. Об этом сообщает Белый дом.

"После инцидента с реагированием на взлом SolarWinds мы столкнулись с трудной правдой: некоторые из самых элементарных мер предотвращения и реагирования в кибербезопасности не реализовывались систематически по всему спектру федеральных учреждений", уточнили в администрации президента США.

Данный документ призван повысить обеспечение кибербезопасности Соединённых Штатов и защитить сети федерального правительства. При этом будут использованы такие средства киберзащиты, как двухступенчатая аутентификация, шифрование, контроль входа в систему и т.п. Также правительство и частный сектор теперь смогут обмениваться информацией об угрозах в данной области.

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В соответствии с указом определённые требования будут выставлены к коммерческому софту. Например, в течение девяти месяцев частное программное обеспечение, которое закупает государство, необходимо будет привести в соответствие с "первоначальными" стандартами кибербезопасности. Кроме того, будет создан государственно-частный совет с сопредседателем из частного сектора для рассмотрения подобных инцидентов.

Напомним, ранее власти Великобритании и США заявили, что Россия якобы причастна к широкомасштабной кибератаке с использованием программного обеспечения фирмы SolarWinds. Никаких доказательств этого стороны, однако, не представили. В Кремле неоднократно отвергали подобные обвинения.

Авторы
Юлия Коновалова

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