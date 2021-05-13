Пашинян обвинил Азербайджан в посягательстве на территорию Армении
По его словам, азербайджанские военные в Сюникской области под предлогом "уточнения границ" попытались провести "определённые работы".
Никол Пашинян. Фото © Facebook / Nikol Pashinyan / Նիկոլ Փաշինյան
Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян обвинил Баку в посягательстве на суверенную территорию страны из-за событий в Сюникской области, где заметили азербайджанских военных.
"Сегодня утром азербайджанские вооружённые силы пересекли государственную границу Армении, пройдя вглубь на 3,5 км. По сути, они пытаются окружить озеро Севлич. Действия азербайджанской стороны в районе озера недопустимы, это посягательство на суверенную территорию Республики Армения", – заявил Пашинян на заседании Совета безопасности страны.
По его словам, азербайджанские военные в Сюникской области под предлогом "уточнения границ" попытались провести "определённые работы". Он подчеркнул, что у них есть карта, утверждённая Советской Арменией, Советским Азербайджаном и центральными властями, на которой ясно видно, где проходит граница между странами.
Напомним, ранее Никол Пашинян обратился к народу и заявил, что уходит в отставку. При этом он будет выполнять обязанности главы правительства до грядущих парламентских выборов. Вместе с Пашиняном формально ушло в отставку и всё правительство республики.
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