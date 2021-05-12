Ростуризм предложил ввести детский туристический кешбэк на период до 15 сентября

Ростуризм предлагает предусмотреть для детей возможность совершения поездок до 15 сентября 2021 года по программе туристического кешбэка. Проект постановления правительства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

"Туристская услуга предоставляется исполнителем в период до 15 сентября 2021 г. (включительно)", — говорится в проекте постановления.

На основании проекта документа, за детский отдых предлагается возмещать 50% от стоимости поездки, но не более 20 тыс. рублей. Для оплаты поездки необходимо использовать карту "Мир". На эту карту в течение пяти дней будет перечислен возврат денежных средств.

В программе примут участие стационарные детские лагеря с круглосуточным пребыванием. В данный момент идёт процесс технического присоединения лагерей к программе. Предельный кешбэк рассчитан на основе средней стоимости отдыха в детских лагерях на море. Ведомство рассчитывает, что программа стартует до конца мая и продлится до 15 сентября.

Ранее Лайф писал о том, что Путин предложил возвращать родителям половину от стоимости путёвки в детские лагеря.

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