Биткоин резко потерял почти 10% стоимости

В ходе торговой сессии цена биткоина снизилась почти на 10% и достигла $51,1 тысячи. Об этом свидетельствуют данные CoinDesk.

Цена самой популярной в мире криптовалюты то стремительно взлетает, то падает. В апреле стоимость биткоина вновь выросла и обновила исторический максимум, достигнув 64 тысяч долларов.