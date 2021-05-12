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Биткоин резко потерял почти 10% стоимости

Цена главной мировой криптовалюты то стремительно взлетает, то падает.

12 мая 2021, 23:59
<p>Фото © <a href="https://ru.depositphotos.com/180352740/stock-photo-golden-bitcoins-on-grey.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Depositphotos</a></p>

Фото © Depositphotos

В ходе торговой сессии цена биткоина снизилась почти на 10% и достигла $51,1 тысячи. Об этом свидетельствуют данные CoinDesk.

Цена самой популярной в мире криптовалюты то стремительно взлетает, то падает. В апреле стоимость биткоина вновь выросла и обновила исторический максимум, достигнув 64 тысяч долларов.

На крипторынке грядут изменения: какая монета вытесняет биткоин и рвётся в лидеры

На крипторынке грядут изменения: какая монета вытесняет биткоин и рвётся в лидеры

При этом ранее американский миллиардер Илон Маск заявил, что цена на криптовалюту является чрезмерно завышенной. По его мнению, такая ситуация возникла потому, что биткоины нужны лишь для того, чтобы люди смогли избежать сложностей и неудобств бартерного обмена. А бывший министр финансов России, глава банка "Открытие" Михаил Задорнов отмечал, что биткоин, по сути, является финансовой пирамидой.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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