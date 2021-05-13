Учеников школы в Благовещенске отправили по домам из-за "возможной чрезвычайной ситуации"
Мэр города призвал "избегать спекуляций по этой теме". По его словам, ситуация полностью под контролем.
Фото © school27.obrblag.info
В 27-й школе Благовещенска на время отменили все занятия, учеников отправили по домам. Мэр города Олег Имамеев сообщил, что в образовательном учреждении проводится проверка из-за "возможной чрезвычайной ситуации".
"В 27-й школе был сигнал о возможной чрезвычайной ситуации в образовательном учреждении. Идёт проверка, все службы уже работают. Детей на это время отправили по домам. Ситуация полностью под контролем", — написал он в телеграм-канале.
Градоначальник подчеркнул, что речь идёт только о данной школе, и попросил "избегать спекуляций по этой теме". Как стало известно Лайфу, причиной проверки стало сообщение 18-летнего жителя Амурской области в одном из пабликов в Telegram. Под постом о гибели детей в гимназии в Казани, он оставил комментарий, что "завтра в 27-й школе Благовещенска сделает то же самое".
Ранее сообщалось, что в Татарстане приняли решение проверить всех владельцев оружия в регионе после стрельбы в школе в Казани.
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