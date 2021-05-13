Аббас и Блинкен обсудили по телефону конфликт Израиля и Палестины
Лидер Палестины подчеркнул необходимость "прекращения агрессии Израиля" против его народа.
Госсекретарь США Энтони Блинкен, президент Палестины Махмуд Аббас. Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС
В связи с обострением обстановки на Ближнем Востоке президент Палестины Махмуд Аббас и госсекретарь США Энтони Блинкен по телефону обсудили последние события в Иерусалиме, секторе Газа и на Западном берегу. В ходе беседы, как сообщает агентство WAFA, палестинский лидер указал на необходимость поиска политического решения проблемы на основе международного права.
"Его превосходительство подчеркнул важность создания политического горизонта для достижения политического решения, основанного на международной законности, которое гарантировало бы прекращение израильской оккупации палестинских территорий и обретение палестинским народом своей свободы и независимости", — говорится в сообщении.
В свою очередь Блинкен подчеркнул важность прекращения насилия в регионе и достижения спокойствия. Госсекретарь подтвердил стремление США прилагать все усилия для того, чтобы помочь сторонам конфликта найти выход из сложившейся ситуации.
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Напомним, что эскалация конфликта началась 10 мая, Израиль и Палестина в течение нескольких дней обмениваются ракетными ударами. Жертвами израильских ударов по сектору Газа с 10 мая стали 67 палестинцев, ещё 388 получили ранения. С израильской стороны в результате ракетных ударов ХАМАС погибло не менее шести человек.
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