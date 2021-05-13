"Это нужно прекращать": Советник главы офиса Зеленского пожаловался на давление из-за русского языка

Советник делегации Киева в Трёхсторонней контактной группе по Донбассу и советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович пожаловался на давление из-за использования русского языка. Об этом он высказался в

"Вот я, русскоязычный украинец. Я могу сказать, что чувствую давление на Украине. И это нужно прекращать. Я выступаю за то, чтобы любая попытка наехать на украинскую культуру или венгерскую, или армянскую — любую — на Украине немедленно была "поставлена в стойло" законно. Любая попытка наехать на другую культуру — сразу реакция государства", — пожаловался он в эфире телеканала "Украина 24".