"Это нужно прекращать": Советник главы офиса Зеленского пожаловался на давление из-за русского языка
Он заявил, что попытка "наехать" на любую другую культуру, должна сопровождаться реакцией государства.
Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович. Фото © Facebook / Алексей Арестович
Советник делегации Киева в Трёхсторонней контактной группе по Донбассу и советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович пожаловался на давление из-за использования русского языка. Об этом он высказался в
"Вот я, русскоязычный украинец. Я могу сказать, что чувствую давление на Украине. И это нужно прекращать. Я выступаю за то, чтобы любая попытка наехать на украинскую культуру или венгерскую, или армянскую — любую — на Украине немедленно была "поставлена в стойло" законно. Любая попытка наехать на другую культуру — сразу реакция государства", — пожаловался он в эфире телеканала "Украина 24".
При этом Арестович подчеркнул, что, по его мнению, "единственным государственным языком должен быть украинский".
Ранее Лайф сообщал, что Запорожский окружной административный суд лишил русский язык статуса регионального. Летом 2019-го вступил в силу закон об исключительном пользовании украинским языком во всех сферах жизни, после чего началась тотальная украинизация. Между тем, в Киеве заявили о существовании "украинского русского языка". Великий и могучий не является собственностью исключительно России, говорят там.
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