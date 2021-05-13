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"Это нужно прекращать": Советник главы офиса Зеленского пожаловался на давление из-за русского языка

Он заявил, что попытка "наехать" на любую другую культуру, должна сопровождаться реакцией государства.

13 мая 2021, 01:45
<p>Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович. Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10206681712267633&set=t.100001622678632&type=3" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Алексей Арестович</a></p>

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович. Фото © Facebook / Алексей Арестович

Советник делегации Киева в Трёхсторонней контактной группе по Донбассу и советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович пожаловался на давление из-за использования русского языка. Об этом он высказался в

"Вот я, русскоязычный украинец. Я могу сказать, что чувствую давление на Украине. И это нужно прекращать. Я выступаю за то, чтобы любая попытка наехать на украинскую культуру или венгерскую, или армянскуюлюбую на Украине немедленно была "поставлена в стойло" законно. Любая попытка наехать на другую культуру сразу реакция государства", — пожаловался он в эфире телеканала "Украина 24".

При этом Арестович подчеркнул, что, по его мнению, "единственным государственным языком должен быть украинский".

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Ранее Лайф сообщал, что Запорожский окружной административный суд лишил русский язык статуса регионального. Летом 2019-го вступил в силу закон об исключительном пользовании украинским языком во всех сферах жизни, после чего началась тотальная украинизация. Между тем, в Киеве заявили о существовании "украинского русского языка". Великий и могучий не является собственностью исключительно России, говорят там.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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