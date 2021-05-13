Тревога в школе в Благовещенске оказалась ложной
Причиной проверки стало сообщение в соцсетях. Сейчас уроки в образовательном учреждении возобновлены.
Фото © Администрация Благовещенска
Тревога в школе № 27 в Благовещенске, из-за которой прекратили занятия и отправили учеников по домам, оказалась ложной. Сотрудники оперативных служб города провели в учебном заведении проверку.
"На текущий момент проверка завершена: взрывоопасных предметов не обнаружено. Образовательный процесс возобновлён", — рассказали в пресс-службе администрации Благовещенска.
Как уже сообщал Лайф, причиной проверки стало сообщение в соцсетях. В комментариях к видео о событиях в Казани школьник из Тамбовского района написал: "Завтра в 27-й школе я сделаю то же самое". Юноша 2003 года рождения задержан. Следователям он пояснил, что "просто пошутил". Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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