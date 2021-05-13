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Тревога в школе в Благовещенске оказалась ложной

Причиной проверки стало сообщение в соцсетях. Сейчас уроки в образовательном учреждении возобновлены.

13 мая 2021, 02:26
<p>Фото © <a href="http://www.admblag.ru/2015-06-17-04-26-56/press-tsentr/novosti/item/23752-v-shkole-27-goroda-blagoveshchenska-vozobnovlen-uchebnyj-protsess" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Администрация Благовещенска</a></p>

Фото © Администрация Благовещенска

Тревога в школе № 27 в Благовещенске, из-за которой прекратили занятия и отправили учеников по домам, оказалась ложной. Сотрудники оперативных служб города провели в учебном заведении проверку.

"На текущий момент проверка завершена: взрывоопасных предметов не обнаружено. Образовательный процесс возобновлён", — рассказали в пресс-службе администрации Благовещенска.

В соцсетях запустили хештег с призывом усилить безопасность в школах после трагедии в Казани

В соцсетях запустили хештег с призывом усилить безопасность в школах после трагедии в Казани

Как уже сообщал Лайф, причиной проверки стало сообщение в соцсетях. В комментариях к видео о событиях в Казани школьник из Тамбовского района написал: "Завтра в 27-й школе я сделаю то же самое". Юноша 2003 года рождения задержан. Следователям он пояснил, что "просто пошутил". Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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