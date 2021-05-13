Тревога в школе в Благовещенске оказалась ложной

Тревога в школе № 27 в Благовещенске, из-за которой прекратили занятия и отправили учеников по домам, оказалась ложной. Сотрудники оперативных служб города провели в учебном заведении проверку.

Как уже сообщал Лайф, причиной проверки стало сообщение в соцсетях. В комментариях к видео о событиях в Казани школьник из Тамбовского района написал: "Завтра в 27-й школе я сделаю то же самое". Юноша 2003 года рождения задержан. Следователям он пояснил, что "просто пошутил". Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.