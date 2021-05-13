У сотрудников ЦРУ выявили повреждения мозга из-за атак "направленной энергией"

Более 130 американских дипломатов и сотрудников ЦРУ, работавших за границей, столкнулись с необычными проблемами, связанными с повреждением мозга, из-за атак "направленной энергией". Об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на бывших и нынешних официальных лиц.

Первоначально было выявлено 60 случаев проблем со здоровьем в Китае и на Кубе, однако эти данные не включали в себя сотрудников ЦРУ. Позже нарушения были зафиксированы у представителей США в Европе и в странах Азии. Степень повреждения мозга у людей варьируется от головных болей до мыслей о самоубийстве.

По данным газеты, к выявлению причин заболевания было привлечено Министерство обороны, однако из-за федеральной защиты данных о здоровье собрать необходимую информацию не удалось. В данный момент в ЦРУ создано специальное подразделение, которое занимается сбором информации о новых инцидентах. Замдиректора ведомства Дэвид Коэн назначен ответственным за расследование причин.

Напомним, в 2017 году сообщалось, что десятки сотрудников американского посольства на Кубе подверглись "акустическим атакам", источник которых до сих пор не установлен. Гавана заявляла об отсутствии доказательств воздействия такого рода на дипломатов в стране. В 2018 году сотрудники дипмиссии в Китае пожаловались на те же симптомы, что и на Кубе, в связи с этим их вернули на родину. В Пекине также заявили, что не располагают информацией, подтверждающей подобное воздействие.

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