Илон Маск приостановил продажу Tesla за биткоины и обрушил курс криптовалюты

Основатель и глава Tesla Илон Маск объявил о приостановке продаж электромобилей компании за биткоины из-за неэкологичного способа получения этой криптовалюты. Он назвал недопустимым развитие цифровых валют за счёт "огромной цены для окружающей среды".

"Tesla приостановила продажи транспортных средств с помощью биткоина. Мы обеспокоены быстрорастущим использованием ископаемого топлива, особенно угля, который обладает худшими показателями вредных выбросов, для добычи и транзакций биткоина", — объяснил миллиардер в "Твиттере".

Демарш Маска буквально обрушил курс биткоина. Стоимость самой популярной криптовалюты в мире рухнула почти на 10% — до $51,1 тысячи, а затем падение продолжилось и превысило 17% от цены до заявления основателя Tesla — до $49 042. Позже курс биткоина частично отыграл падение и поднялся выше $50 тысяч за монету.