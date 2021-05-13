Илон Маск приостановил продажу Tesla за биткоины и обрушил курс криптовалюты
Решение миллиардера связано с растущей долей электроэнергии из ископаемых видов топлива, используемой при добыче цифровой валюты.
Илон Маск. Фото © AP / TASS / Charles Sykes
Основатель и глава Tesla Илон Маск объявил о приостановке продаж электромобилей компании за биткоины из-за неэкологичного способа получения этой криптовалюты. Он назвал недопустимым развитие цифровых валют за счёт "огромной цены для окружающей среды".
"Tesla приостановила продажи транспортных средств с помощью биткоина. Мы обеспокоены быстрорастущим использованием ископаемого топлива, особенно угля, который обладает худшими показателями вредных выбросов, для добычи и транзакций биткоина", — объяснил миллиардер в "Твиттере".
Демарш Маска буквально обрушил курс биткоина. Стоимость самой популярной криптовалюты в мире рухнула почти на 10% — до $51,1 тысячи, а затем падение продолжилось и превысило 17% от цены до заявления основателя Tesla — до $49 042. Позже курс биткоина частично отыграл падение и поднялся выше $50 тысяч за монету.
Выбор редакции
SpaceX впервые приняла криптовалюту в качестве платы за отправку спутника
За 2020 год Илон Маск заработал на посту главы Tesla рекордную сумму
"Это не провоцирует шутинг" — психологи реабилитировали компьютерные игры
Водителя выбросило через лобовое: У гипермаркета в Екатеринбурге взорвался КамАЗ
Небывалая жара и ночные заморозки: Россиян предупредили об аномальной погоде
Комментариев: 0