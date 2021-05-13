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Илон Маск приостановил продажу Tesla за биткоины и обрушил курс криптовалюты

Решение миллиардера связано с растущей долей электроэнергии из ископаемых видов топлива, используемой при добыче цифровой валюты.

13 мая 2021, 04:15
<p>Илон Маск. Фото © AP / TASS / Charles Sykes</p>

Илон Маск. Фото © AP / TASS / Charles Sykes

Основатель и глава Tesla Илон Маск объявил о приостановке продаж электромобилей компании за биткоины из-за неэкологичного способа получения этой криптовалюты. Он назвал недопустимым развитие цифровых валют за счёт "огромной цены для окружающей среды".

"Tesla приостановила продажи транспортных средств с помощью биткоина. Мы обеспокоены быстрорастущим использованием ископаемого топлива, особенно угля, который обладает худшими показателями вредных выбросов, для добычи и транзакций биткоина", — объяснил миллиардер в "Твиттере".

Демарш Маска буквально обрушил курс биткоина. Стоимость самой популярной криптовалюты в мире рухнула почти на 10% — до $51,1 тысячи, а затем падение продолжилось и превысило 17% от цены до заявления основателя Tesla — до $49 042. Позже курс биткоина частично отыграл падение и поднялся выше $50 тысяч за монету.

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Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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