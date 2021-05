"Алые паруса" завоевали сразу пять наград на мировом конкурсе Global Eventex Awards

Отметим, праздник "Алые паруса" был возрождён 15 лет назад по инициативе акционерного банка "Россия", Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала. Притом первую свою награду, в номинации Best public event, "Алые паруса" получили в 2016 году. Осенью 2019 года проект "Алые паруса" получил главную награду в престижном конкурсе Best Event Awards World и два почётных серебра в номинациях Best Musical Event 2019 и Best Bea World Event Agency 2019.