"Алые паруса" завоевали сразу пять наград на мировом конкурсе Global Eventex Awards

Легендарный выпускной "Алые паруса – 2020" завоевал четыре золота и одно серебро на престижном мировом конкурсе Global Eventex Awards. Члены международного жюри признали шоу из России лучшим праздничным мероприятием, а также лучшим культурным, музыкальным и арт-событием. Серебряную награду заслужила прямая трансляция, проводившаяся Пятым каналом.

















Красочное зрелище на воде подготовили в рекордно короткие сроки. Впервые в истории бриг прошёл не по Неве, а в акватории Финского залива. Место было выбрано с учётом максимальной безопасности жителей и гостей Санкт-Петербурга. Чуть меньше месяца ушло на создание сценария, репетиции, монтаж декораций и понтонов для салютных установок. При этом обычно к шоу готовятся целый год.

"В 2020 году "Алые паруса" проходили в условиях жесточайших антиковидных мер. Само проведение шоу до последнего момента было под вопросом. И очень важно, что организаторы смогли за месяц сделать то, что обычно готовилось год! Всей команде хочется ещё раз сказать огромное спасибо!" — отмечают в пресс-службе Пятого канала.

Премия Global Eventex Awards считается одной из крупнейших наград в индустрии ивента. Учредители сравнивают её с "Оскаром" и "Эмми" в области проведения мероприятий и вручают награды за выдающиеся достижения в сфере событийного маркетинга и эффективное использование инновационных технологий в организации шоу высочайшего класса. В этом году было подано рекордное количество заявок — 561 из 37 стран.

В 2021 году традиция будет продолжена: корабль под алыми парусами петербургские выпускники и телезрители всего мира увидят 25 июня.

Отметим, праздник "Алые паруса" был возрождён 15 лет назад по инициативе акционерного банка "Россия", Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала. Притом первую свою награду, в номинации Best public event, "Алые паруса" получили в 2016 году. Осенью 2019 года проект "Алые паруса" получил главную награду в престижном конкурсе Best Event Awards World и два почётных серебра в номинациях Best Musical Event 2019 и Best Bea World Event Agency 2019.

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