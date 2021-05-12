Гордиев узел Ближнего Востока: Палестина и Израиль на грани войны

На фоне войн в Сирии, Ливии и Йемене палестино-израильская проблема оказалась на втором плане. Хотя в Израиле (и тем более Палестине) спокойно не было никогда. Текущие события кажутся неожиданными только на первый взгляд. Критическая масса копилась несколько лет. Для взрыва был нужен лишь повод.

С чего всё началось?

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"Земля без народа — народ без земли" — когда-то с таким лозунгом сионисты начали переселяться в Палестину. Однако народ на этой земле уже был. Другой вопрос, что у местных арабов никогда не было своей государственности. Так земля без государства обзавелась сразу двумя народами.

После Первой мировой войны Палестина перешла под контроль Великобритании. Количество евреев в период с 1920 по 1940 год активно росло, а за ним и недовольство британской администрацией. Ущемлёнными себя чувствовали как арабы, так и переселенцы. В 1947 году в ООН было принято решение о создании двух государств — арабского и еврейского. Однако лидеры арабских стран отвергли саму идею еврейского государства. В 1948 году после провозглашения Израиля они тут же объявили ему войну. В итоге Египет оккупировал сектор Газа, а Иордания — Западный берег и Восточный Иерусалим. Так сотни тысяч палестинцев стали беженцами.

Следующие арабо-израильские войны оборачивались для арабов сокрушительными поражениями. Израиль утвердил право на своё существование и взял под контроль Газу и Западный берег, прихватив до кучи Голанские высоты у Сирии. Палестинцы, борясь за независимость, раскололись на множество фракций. Надежда на урегулирование появилась после переговоров в Осло 1993 года. Взаимное признание, казалось, заложило фундамент мира. Однако со временем все договорённости фактически были разорваны. Терроризм со стороны палестинских радикалов не прекратился, а Израиль продолжил строить поселения на арабских землях.

Что происходит сейчас?

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Кто именно спровоцировал массовые беспорядки, ответить невозможно. У каждой из сторон правда своя. Остаётся лишь констатировать факт, что столкновения начались 7 мая, в последнюю пятницу священного для мусульман месяца Рамадан, на Храмовой горе в Иерусалиме.

На Храмовой горе расположен комплекс мечетей Аль-Акса и Купол скалы, где по праздникам собираются десятки тысяч арабов-мусульман. У подножия Горы располагается иудейская святыня — Стена плача. Столкновения между фанатиками обеих религий в этом районе не редкость, поэтому по праздникам израильская полиция работает здесь в усиленном режиме, чтобы обеспечить свободный доступ всем верующим.

В ночь с 7 на 8 мая в Сети появились первые видео столкновений. Палестинцы закидывали силовиков камнями и петардами, а те отвечали дубинками, шоковыми гранатами и резиновыми пулями. После первой ночи волнений Красный Полумесяц заявил о 205 раненых арабах. Власти Израиля сообщили о 17 пострадавших полицейских. Массовые беспорядки в Рамадан для израильской полиции давно стали рутиной, так как палестинские радикалы традиционно используют этот месяц для провокаций. Однако в этот раз эскалация насилия достигла колоссальных размеров. Почему же уличные столкновения в Иерусалиме вдруг переросли в ракетные обстрелы в районе сектора Газа?

Что не так с Израилем?

Внешние проявления агрессии, как правило, являются вымещением внутренних проблем. Нынешняя эскалация насилия между палестинцами и израильтянами не стала исключением. Внутренние политические проблемы имеются у обеих сторон, и особенно они обострились на фоне пандемии коронавируса. 23 марта в Израиле прошли четвёртые внеочередные выборы в парламент. Большинство за собой сохранила партия "Ликуд". Однако недовольство партией премьер-министра растёт — и прежде всего из-за обвинений в адрес Биньямина Нетаньяху по делу о коррупции и социальной напряжённости.

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Сейчас перед кнессетом нового созыва стоит непростая задача — сформировать коалиционное правительство. Однако "Ликуд" не стремится делиться властью. Противники "Ликуда" требуют выделить дополнительный бюджет на арабский сектор, изменить закон о еврейском характере государства и отменить наказания за "незаконное строительство" для палестинцев. В обществе эти намерения имеют колоссальный резонанс, что только усугубляет политический кризис.

Что не так с Палестиной?

Что до палестинцев, то ситуация в их лагере ещё сложнее. Во-первых, в Палестинской автономии сложилась почти зеркальная ситуация с выборами. Лидер ПНА Махмуд Аббас (по совместительству лидер фракции ФАТХ) начал терять позиции. Поражение в ходе голосования стало для него вполне реальной перспективой. Первые за 15 лет парламентские выборы в этой республике были намечены на 22 мая, но ещё в середине января 2021 года Аббас официально перенёс их на 31 июля. Его противники возмутились, но глава автономии свалил ответственность на Израиль, объясняя, что якобы израильские власти не дают провести голосование в Восточном Иерусалиме.

Махмуд Аббас. Фото © Getty Images/ Popow/ullstein bild

Не стоит забывать, что палестинцы разделены не только территориально, но и политически. На Западном берегу власть находится у относительно умеренного и светского ФАТХ. В секторе Газа правит движение радикальных исламистов ХАМАС. Основное различие между ФАТХ и ХАМАС заключается не только в идеологии, но и в методах. Если первые проявляют активность на уровне дипломатии и ищут поддержки извне, то вторые предпочитают "прямое действие".

Так, в 2018 году ХАМАС инициировал Великий марш возвращения — массовые выступления у границ сектора Газа с целью уничтожить заграждения. Акции марша до сих пор проводятся по пятницам, то и дело оборачиваясь столкновениями с армией Израиля. Сегодня именно ХАМАС инициировал ракетные обстрелы Израиля, а лидер движения Исмаил Ханийя призвал к третьей интифаде за освобождение Иерусалима.

На последних палестинских выборах 2006 года ХАМАС получил 228 мест, а ФАТХ — всего лишь 45. Однако из-за внутренних интриг и внешнего давления выборы оказались бесплодными. Махмуд Аббас сохранил лидерство в глазах мирового сообщества, а ХАМАС получил на откуп сектор Газа. Таким образом, в Палестине фактически сложилось двоевластие.

Что будет дальше?

Фото © ТАСС /EPA / WILL OLIVER

Много десятилетий подряд палестино-израильский вопрос является гордиевым узлом мировой политики. Долгое время относительный статус-кво поддерживал "ближневосточный квартет" (Россия, ООН, ЕС и США). Но после того, как Трамп в 2017 году признал Иерусалим столицей Израиля, де-факто осталось "трио". Вся антиизраильская риторика Джо Байдена — не больше, чем следование лево-либеральной повестке Демократической партии в пику республиканцам. Израиль был, есть и останется главным союзником США на Ближнем Востоке.

Вероятнее всего, эскалация насилия будет продолжаться. Обострение вокруг сектора Газа может вылиться в волну терактов со стороны арабов под знаменем очередной интифады. Израиль как минимум ответит рейдами и арестами активистов, а как максимум — может инициировать операцию ЦАХАЛ в секторе Газа. Тем не менее в краткосрочной перспективе после достижения пика напряжённость неизбежно пойдёт на спад. Однако основной ущерб предвидится в политическом измерении.

Нынешняя ситуация ставит под удар "Авраамские соглашения" между Израилем и арабскими государствами. ОАЭ, Бахрейн, Марокко и Судан столкнутся не только с репутационными издержками, но и с антиизраильскими массовыми выступлениями. Палестинцам же угрожает усугубление внутреннего раскола. При этом сценарии радикалы из лагеря ХАМАС получат возможность усилить позиции на Западном берегу, что станет очередной бомбой замедленного действия.

Авторы

Василий Останин-Головня