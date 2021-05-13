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Футболиста "Химок" Глушенкова дисквалифицировали на две игры за удаление в матче со "Спартаком"

Напомним, что подмосковная команда уступила красно-белым со счётом 1:2, находясь большую часть матча в меньшинстве.

13 мая 2021, 12:53
<p>Фото © ФК "Химки"</p>

Фото © ФК "Химки"

КДК РФС дисквалифицировал на два матча футболиста "Химок" Максима Глушенкова после его удаления в матче 29-го тура Премьер-лиги против "Спартака". Об этом сообщается на официальном сайте союза.

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Решение было принято в соответствии с частью 3 статьи 94 Дисциплинарного регламента РФС за удар соперника ногой. В итоге Глушенков пропустит последний матч текущего сезона и игру первого тура следующего чемпионата.

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Кроме того, на два матча был дисквалифицирован начальник команды "Спартак" Василий Козловцев "за агрессивное поведение, выраженное в бросании предмета в адрес соперника".

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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