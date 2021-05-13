Футболиста "Химок" Глушенкова дисквалифицировали на две игры за удаление в матче со "Спартаком"
Напомним, что подмосковная команда уступила красно-белым со счётом 1:2, находясь большую часть матча в меньшинстве.
Фото © ФК "Химки"
КДК РФС дисквалифицировал на два матча футболиста "Химок" Максима Глушенкова после его удаления в матче 29-го тура Премьер-лиги против "Спартака". Об этом сообщается на официальном сайте союза.
Решение было принято в соответствии с частью 3 статьи 94 Дисциплинарного регламента РФС за удар соперника ногой. В итоге Глушенков пропустит последний матч текущего сезона и игру первого тура следующего чемпионата.
Кроме того, на два матча был дисквалифицирован начальник команды "Спартак" Василий Козловцев "за агрессивное поведение, выраженное в бросании предмета в адрес соперника".
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