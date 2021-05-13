Кадыров назвал Хабиба проектом UFC и предложил ему "любые деньги" за бой в "Ахмате"

Боец MMA Хабиб Нурмагомедов — это проект спортивной организации UFC, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в прямом эфире со своими подписчиками в "Инстаграме". Он предложил организовать бой экс-чемпиона с бойцом лиги "Ахмат", при этом посулил "любые деньги".

"Хабиб — хороший спортсмен, но он проект UFC. Он стопроцентный проект, потому что у них хорошие отношения с Даной Уайтом (главой UFC. — Прим. Лайфа) и хорошие бои там бывают. Если кто-то пропустил бой, то сразу снимают с рейтинга, а его (Хабиба. — Прим. Лайфа) никогда не снимали с рейтинга", — объяснил свою позицию Кадыров.

По словам главы Чечни, Нурмагомедов долго шёл к чемпионству и не допускал ошибок на своём пути. Но боец является проектом организации UFC.

"Он тоже знает, что он проект UFC. Если он — не проект, то я никогда не видел, чтобы наш брат Хабиб выступал с флагом Российской Федерации, флагом Дагестана или как ещё там. Поэтому он, чётко зная, на что идёт, стал чемпионом. И стал чемпионом, не допуская ошибок. Факт остаётся фактом, он проект UFC. Я так считаю, и я думаю, что и он тоже согласится", — поделился мыслями Кадыров.

Глава Чечни выразил готовность организовать бой Нурмагомедова с любым бойцом клуба "Ахмат". При этом он готов на любые условия.

"В UFC он всех порвал. В "Ахмате" порвёт ли — это вопрос. Я готов выставить любой вес, любой гонорар. Я готов дать любые деньги и посмотреть, порвёт ли он любого в "Ахмате". Готов платить гонорар больше, чем UFC, если он выступит в "Ахмате", и посмотрим, чья возьмёт", — предложил Кадыров.

Напомним, ранее глава UFC Дана Уайт заявил, что Нурмагомедов завершил карьеру. Он поблагодарил бойца за всё и пожелал наслаждаться тем, что будет дальше.

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