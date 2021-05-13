Матвиенко назвала грабительской текущую версию закона о госзакупках

Нынешняя редакция федерального закона о госзакупках является "вредительской", и её будут корректировать. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко во время слушаний "Научный кадровый потенциал страны".

В ходе дискуссии с вопросом выступил замдиректора Института космических исследований (ИКИ РАН) профессор Александр Лутовинов. Он рассказал, что текущая версия закона о госзакупках создаёт большие проблемы для учёных, которые активно занимаются исследованиями.

Трудности появляются, например, при изменении условий контракта по объективным обстоятельствам. Исследователи сталкиваются со штрафными санкциями за подобные действия. Матвиенко согласилась с претензиями, отметив, что нынешняя редакция ФЗ о госзакупках является "вредительской". Над новым вариантом уже работают законодатели.

"Такие предложения Советом Федерации уже внесены в правительство, и мы отследим, чтобы они были реализованы. Более вредительского, чем 44-й закон, у нас в стране не существует", — согласилась Матвиенко.

Напомним, в Кремле ранее заявили, что в отъезде российских учёных из страны для работы в других государствах нет ничего трагичного, так как этот процесс не всегда является оттоком, а чаще напоминает миграцию.

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