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Стало известно, какая российская актриса полетит на МКС для съёмок фильма

Также уже известен дублирующий состав, а одной из участниц кастинга даже предложили продолжить отбор в отряд космонавтов на профессиональной основе.

13 мая 2021, 13:29
<p>Фото © <a href="https://www.roscosmos.ru/31044/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Роскосмос"</a></p>

Фото © "Роскосмос"

Актриса Юлия Пересильд и режиссёр Клим Шипенко утверждены Госкомиссией в качестве экипажа, который будет снимать на МКС фильм "Вызов". Такое заявление опубликовали в "Роскосмосе".

"Госкомиссия завершила отбор кандидатов на участие в космическом полёте для съёмок художественного фильма "Вызов" (рабочее название). По итогам медицинского и творческого отбора принято решение рекомендовать к назначению в основной экипаж Юлию Пересильд и Клима Шипенко", — отметили в публикации.

Около трёх тысяч россиянок захотели сняться в фильме на МКС

Около трёх тысяч россиянок захотели сняться в фильме на МКС

Также в "Роскосмосе" назвали дублирующий состав — актриса Алёна Мордовина, оператор Алексей Дудин — и отдельно выделили участие Галины Каировой. Это выпускница Краснокутского лётного училища, которая также принимала участие в кастинге. В итоге девушке предложили продолжить отбор в отряд космонавтов на профессиональной основе.

"Все отобранные кандидаты начнут специальную подготовку участников космического полёта не позднее 1 июня. Им предстоит пройти в том числе испытания на центрифуге, вибростенде, совершить ознакомительно-тренировочные полёты на самолёте в условиях невесомости, пройти парашютную подготовку. Всё это будет освещаться в эфире Первого канала", — сообщили в "Роскосмосе".

Стала известна дата отправки актрисы и режиссёра фильма "Вызов" на МКС

Стала известна дата отправки актрисы и режиссёра фильма "Вызов" на МКС

Напомним, о съёмках первого в истории художественного фильма в космосе объявили в сентябре 2020 года. Работы должны пройти на Международной космической станции (МКС) уже этой осенью. Рабочее название картины — "Вызов". Её режиссёром выступит автор фильмов "Текст", "Салют-7" и "Холоп" Клим Шипенко.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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