Стало известно, какая российская актриса полетит на МКС для съёмок фильма

Актриса Юлия Пересильд и режиссёр Клим Шипенко утверждены Госкомиссией в качестве экипажа, который будет снимать на МКС фильм "Вызов". Такое заявление опубликовали в "Роскосмосе".

"Госкомиссия завершила отбор кандидатов на участие в космическом полёте для съёмок художественного фильма "Вызов" (рабочее название). По итогам медицинского и творческого отбора принято решение рекомендовать к назначению в основной экипаж Юлию Пересильд и Клима Шипенко", — отметили в публикации.

Также в "Роскосмосе" назвали дублирующий состав — актриса Алёна Мордовина, оператор Алексей Дудин — и отдельно выделили участие Галины Каировой. Это выпускница Краснокутского лётного училища, которая также принимала участие в кастинге. В итоге девушке предложили продолжить отбор в отряд космонавтов на профессиональной основе.

"Все отобранные кандидаты начнут специальную подготовку участников космического полёта не позднее 1 июня. Им предстоит пройти в том числе испытания на центрифуге, вибростенде, совершить ознакомительно-тренировочные полёты на самолёте в условиях невесомости, пройти парашютную подготовку. Всё это будет освещаться в эфире Первого канала", — сообщили в "Роскосмосе".

Напомним, о съёмках первого в истории художественного фильма в космосе объявили в сентябре 2020 года. Работы должны пройти на Международной космической станции (МКС) уже этой осенью. Рабочее название картины — "Вызов". Её режиссёром выступит автор фильмов "Текст", "Салют-7" и "Холоп" Клим Шипенко.

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