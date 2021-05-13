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Сразу две авиабомбы времён Великой Отечественной войны нашли в Новороссийске

Снаряды признали опасными, поэтому в ближайшее время их обезвредят на специальном полигоне.

13 мая 2021, 13:46
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

Две авиационные бомбы времён Великой Отечественной войны обнаружили в черте Новороссийска. Об этом Лайфу сообщил источник в силовых структурах города.

Первый снаряд — ФАБ-250 — обнаружили накануне Дня Победы на юге города. Бомба была обнаружена в земле на пустыре во время проведения строительных работ. Вторую — ФАБ-100 — нашли сегодня утром в лесном массиве.

В Волгоградской области взрослый и подросток подорвались на снаряде времён ВОВ

В Волгоградской области взрослый и подросток подорвались на снаряде времён ВОВ

В обоих случаях инспектор кинологической службы подтвердил, что эти авиабомбы действительно могут представлять опасность и подлежат обезвреживанию. В ближайшее время боеприпасы доставят на специальный полигон, где они будут подорваны.

Ранее Лайф рассказывал, что в районе Ново-Переделкино на западе Москвы дети во время прогулки в парке обнаружили мину.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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