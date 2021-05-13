Сразу две авиабомбы времён Великой Отечественной войны нашли в Новороссийске

Две авиационные бомбы времён Великой Отечественной войны обнаружили в черте Новороссийска. Об этом Лайфу сообщил источник в силовых структурах города.

Первый снаряд — ФАБ-250 — обнаружили накануне Дня Победы на юге города. Бомба была обнаружена в земле на пустыре во время проведения строительных работ. Вторую — ФАБ-100 — нашли сегодня утром в лесном массиве.

В обоих случаях инспектор кинологической службы подтвердил, что эти авиабомбы действительно могут представлять опасность и подлежат обезвреживанию. В ближайшее время боеприпасы доставят на специальный полигон, где они будут подорваны.

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