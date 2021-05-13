Москву признали лучшим городом для выживания при ядерной войне

Лучшим местом для выживания в случае ядерного конфликта может стать Москва. К такому мнению пришёл Калеб Ларсон — журналист и автор статьи, опубликованной в американском журнале The National Interest.

Журналист рассказал о проекте модернизации противоракетной обороны, предварительно названном А-235. Он должен устранить недостатки систем ПРО предыдущего поколения.

Ранее Москву окружала система А-35. Она могла сбивать вражеские ракеты за пределами атмосферы, снижая риск ядерных осадков. Но в ЦРУ считали, что система "не покрывает разнонаправленных ракетных угроз со стороны США", а также не защищена от ядерных взрывов. В 1995 году защиту российской столицы модернизировали.

Ларсон также напомнил, что в 1972 году СССР и США подписали Договор об ограничении систем противоракетной обороны, согласно которому число подобных систем в каждой стране ограничивалось двумя. Одну предполагалось использовать для защиты комплекса размещения межконтинентальных баллистических ракет. Другую — для обороны города, то есть в случае Советского Союза — Москвы. Помимо этого, стороны уменьшили число пусковых установок до ста и ограничили развитие технологий в этой сфере.

Ранее в Лондоне испугались российской ракеты, способной уничтожить Англию и Техас одним залпом. Речь идёт о межконтинентальной ракете РС-28 "Сармат". На Западе её прозвали "Сатана-2". Она способна нести десять больших боеголовок или 16 малых. Ей предстоит заменить самую мощную в мире межконтинентальную ракету "Воевода".

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