Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Москву признали лучшим городом для выживания при ядерной войне

Журналист The National Interest рассказал, что у России есть план модернизации ПРО, который должен устранить недостатки предыдущей системы.

13 мая 2021, 13:35
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Лучшим местом для выживания в случае ядерного конфликта может стать Москва. К такому мнению пришёл Калеб Ларсон — журналист и автор статьи, опубликованной в американском журнале The National Interest.

Журналист рассказал о проекте модернизации противоракетной обороны, предварительно названном А-235. Он должен устранить недостатки систем ПРО предыдущего поколения.

Минобороны РФ показало кадры успешных испытаний новой противоракеты системы ПРО

Минобороны РФ показало кадры успешных испытаний новой противоракеты системы ПРО

Ранее Москву окружала система А-35. Она могла сбивать вражеские ракеты за пределами атмосферы, снижая риск ядерных осадков. Но в ЦРУ считали, что система "не покрывает разнонаправленных ракетных угроз со стороны США", а также не защищена от ядерных взрывов. В 1995 году защиту российской столицы модернизировали.

Ларсон также напомнил, что в 1972 году СССР и США подписали Договор об ограничении систем противоракетной обороны, согласно которому число подобных систем в каждой стране ограничивалось двумя. Одну предполагалось использовать для защиты комплекса размещения межконтинентальных баллистических ракет. Другую — для обороны города, то есть в случае Советского Союза — Москвы. Помимо этого, стороны уменьшили число пусковых установок до ста и ограничили развитие технологий в этой сфере.

Ракету "Сармат" сочли "посланием русских" Джо Байдену

Ракету "Сармат" сочли "посланием русских" Джо Байдену

Ранее в Лондоне испугались российской ракеты, способной уничтожить Англию и Техас одним залпом. Речь идёт о межконтинентальной ракете РС-28 "Сармат". На Западе её прозвали "Сатана-2". Она способна нести десять больших боеголовок или 16 малых. Ей предстоит заменить самую мощную в мире межконтинентальную ракету "Воевода".

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

В МИД РФ назвали "дымовой завесой" попытки выдать развитие ПРО США за оборонительный проект

3 мая, 08:33

В США раскрыли, как НАТО чуть не развязало ядерную войну с СССР в 80-х годах

24 февраля, 14:06

Это несерьёзно: на Украине посетовали на "микроскопический" рост боевого потенциала

сегодня в 03:45

Автоэксперт: Проверок ГИБДД боятся только "серые" автошколы

сегодня в 13:57

Российский писатель признался, зачем выдвинул Путина на Нобелевскую премию

сегодня в 13:53

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1