Депутат Госдумы заявил, что в России отменят ЕГЭ

По его словам, система не оправдала себя и вложенных в неё сил, поэтому возвращение к истокам видится в данной ситуации логичным решением.

Заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев выразил уверенность, что в России отменят ЕГЭ. По мнению парламентария, эта система оценки знаний себя не оправдала.

"Не в этом году, но то, что его отменят, я практически в этом уверен. ЕГЭ, как сама система, себя не оправдала, и возвращение к традиционному формату, оно, конечно, должно быть. В том числе в этом заинтересованы вузы, и в этом заинтересованы люди. Но, поскольку систему принимали в течение 15 лет, процесс выхода из этой системы тоже займёт достаточно долгое время", — подчеркнул Зайцев в беседе с Ura.ru.

С его слов, система не оправдала ожиданий и в некотором роде даже навредила российскому образованию. По мнению Зайцева, после ввода ЕГЭ дети перестали изучать предметы, они начали прямо с первого класса готовиться к экзамену, а это неправильно.