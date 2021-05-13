Депутат Госдумы заявил, что в России отменят ЕГЭ

"Не в этом году, но то, что его отменят, я практически в этом уверен. ЕГЭ, как сама система, себя не оправдала, и возвращение к традиционному формату, оно, конечно, должно быть. В том числе в этом заинтересованы вузы, и в этом заинтересованы люди. Но, поскольку систему принимали в течение 15 лет, процесс выхода из этой системы тоже займёт достаточно долгое время", — подчеркнул Зайцев в беседе с Ura.ru.