Колдун рассказал, почему ради победы на Евровидении нужно отказаться от секса
Певец, занявший шестое место на конкурсе в 2007 году, дал и другие советы — например, о том, какими должны быть песня и продюсер.
Фото © Instagram / koldunmedia
22 мая в Роттердаме состоится финал Евровидения. Участвовавший в конкурсе в 2007 году певец Дмитрий Колдун рассказал "Дни.ру", что необходимо для победы и почему перед выступлением лучше отказаться от секса.
"Для этого, во-первых, надо иметь хорошую песню, которая попадает в сердца людей. Во-вторых, иметь хорошего продюсера. Кто-то должен обязательно подтолкнуть! Когда у меня был Филипп Киркоров, был дан и определённый толчок, пинок, потому что без него всё было бы не так. Ведь я сам по себе достаточно ленивый. А он помог мне и с песней, и с образом, и морально", — считает Колдун.
Кроме того, Колдун дал необычный совет всем начинающим певцам: не заниматься сексом перед выступлением.
"Я точно знаю, что перед любым знаковым выступлением, где надо себя проявить и показать вокально, как, например, Евровидение, секс противопоказан. После секса не берутся высокие ноты. Если ты всё потратил в койке, то можешь на сцене дать "петуха", — рассказал он.
Это не первый раз, когда Дмитрий Колдун даёт подобный совет. Ранее он рассказал, как решал проблему воздержания на "Фабрике звёзд". Тогда артист обходился без секса четыре месяца.
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