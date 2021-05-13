Автоэксперт: Проверок ГИБДД боятся только "серые" автошколы

Многие автошколы России недовольны возможным принятием закона, который наделит ГИБДД правом проводить дополнительные проверки организаций. Однако председатель правления Союза Автошкол Александр Ачкасов в эфире радио "Комсомольская правда" заявил , что против проверок могут быть только недобросовестные учреждения.

"Прям давайте адреса, мы с ГИБДД первым делом поедем их проверять. Это, наверное, какие-то "серые" автошколы, которые не имеют материальной технической базы. Хватит обманывать людей", — высказался автоэксперт.

Он добавил, что у любой школе, у которой всё в порядке с материально-технической базой, у которой есть инструкторы, автомобили и преподаватели, нет совершенно никаких причин опасаться таких проверок. Но зато они помогут искоренить такое понятие, как "серая" школа.