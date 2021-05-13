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Автоэксперт: Проверок ГИБДД боятся только "серые" автошколы

По словам Александра Ачкасова, заведениям, у которых с материально-технической базой всё в порядке, опасаться совершенно нечего.

13 мая 2021, 13:57
<p>Фото © ТАСС / Александр Алпаткин</p>

Фото © ТАСС / Александр Алпаткин

Многие автошколы России недовольны возможным принятием закона, который наделит ГИБДД правом проводить дополнительные проверки организаций. Однако председатель правления Союза Автошкол Александр Ачкасов в эфире радио "Комсомольская правда" заявил, что против проверок могут быть только недобросовестные учреждения.

"Прям давайте адреса, мы с ГИБДД первым делом поедем их проверять. Это, наверное, какие-то "серые" автошколы, которые не имеют материальной технической базы. Хватит обманывать людей", — высказался автоэксперт.

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Он добавил, что у любой школе, у которой всё в порядке с материально-технической базой, у которой есть инструкторы, автомобили и преподаватели, нет совершенно никаких причин опасаться таких проверок. Но зато они помогут искоренить такое понятие, как "серая" школа.

Ранее о дополнительных проверках сотрудниками ГИБДД автошкол сообщил "Коммерсантъ". Полицейские получат право участвовать в проверках материально-учебной базы автошкол, которые проводят органы Рособрнадзора

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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