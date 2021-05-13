Дерипаска ответил на слова Мишустина про жадность бизнесменов

Бизнесмены услышали слова премьер-министра Михаила Мишустина "о жадности производителей и торговых сетей". Об этом заявил российский предприниматель Олег Дерипаска на заседании наблюдательного совета Института экономики роста им. Столыпина.







Дерипаска согласился с высказыванием Мишустина и сказал, что бизнес всегда готов искать решения проблем. Он также добавил, что предприниматели заинтересованы в том, как именно будет происходить регулирование вывода дивидендов за границу. В этом контексте Дерипаска вспомнил слова Владимира Путина "о докторе".

"Теперь очень важно, какой следующий будет вариант обсуждения: "у доктора" или будет какая-то цивилизованная форма. Конечно, можно обсудить. Всегда проще делить доходы. Очень тяжело нагружать бизнес расходами", — заявил Олег Дерипаска.

Фразу "о докторе" Владимир Путин произнёс в 2008 году, когда был премьер-министром. Тогда он раскритиковал компанию "Мечел" и её руководителя Игоря Зюзина за продажу за рубеж сырья по ценам вдвое ниже внутренних. В тот момент Зюзина не было — он заболел, на чём сделал акцент Владимир Путин.

"Конечно, болезнь есть болезнь, но думаю, что ему нужно как можно скорее выздороветь. Иначе к нему доктора придётся послать и зачистить все эти проблемы", — сказал тогда Владимир Путин.

После этой фразы цены на акции "Мечела" упали почти на 40%.

Напомним, 12 мая во время выступления в Госдуме председатель Правительства РФ Михаил Мишустин назвал жадность производителей и торговых сетей одной из главных причин роста цен на продукты. Глава кабмина пригрозил, что "у правительства достаточно инструментов, чтобы обуздать аппетиты тех, кто наживается на ажиотажном спросе во всех сферах".



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