На 90-м году жизни скончалась актриса Кира Крейлис-Петрова

В возрасте 89 лет скончалась заслуженная артистка России Кира Александровна Крейлис-Петрова. Об этом сообщили в Александрийском театре. Причины смерти пока не известны.

Кира Крейлис-Петрова родилась в Ленинграде 30-х годов, пережила блокаду и после школы решила стать актрисой, поступив в Школу-студию МХАТ. Свою карьеру она начала в середине 1950-х годов, поработав за свою жизнь в нескольких театрах и снявшись в многочисленных кинокартинах.

"Многие годы актриса была известна как автор-исполнитель своих фельетонов, монологов, скетчей, как участник множества концертов", — отметили в пресс-службе театра.

С 1980 по 2012 год актриса выступала на сцене Александрийского театра. Из самых ярких её ролей — Антоновна ("Дети солнца"), Анисимовна ("Из жизни деловой женщины"), Урсула ("Много шуму из ничего"), Бальзаминова ("Женитьба Бальзаминова"), Еремеевна ("Недоросль"), Аграфена Кондратьевна Большова ("Свои люди — сочтёмся!"), Фёкла Ивановна, сваха ("Женитьба" Н.В. Гоголя), Шутиха ("Сказка о царе Салтане"), Ляпкина-Тяпкина, жена ("Ревизор"), Арина Пантелеймоновна "Женитьба".

Кира Александровна также известна по фильмам "Окно в Париж", "Трое в лодке, не считая собаки", "Яма" и другим. Снималась артистка и в популярных сериалах "Улицы разбитых фонарей", "У нас все дома", "Тайны следствия", "Кухня".

Ранее Лайф писал, что на 75-м году жизни скончался солист Санкт-Петербургского государственного театра музыкальной комедии, заслуженный артист России Евгений Тиличеев.

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