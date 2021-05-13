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На 90-м году жизни скончалась актриса Кира Крейлис-Петрова

За свою жизнь она сыграла множество ролей в кино. С 1980 по 2012 год артистка выступала на сцене Александрийского театра.

13 мая 2021, 14:42
<p>Фото © ТАСС / Юрий Самолыго</p>

Фото © ТАСС / Юрий Самолыго

В возрасте 89 лет скончалась заслуженная артистка России Кира Александровна Крейлис-Петрова. Об этом сообщили в Александрийском театре. Причины смерти пока не известны.

Кира Крейлис-Петрова родилась в Ленинграде 30-х годов, пережила блокаду и после школы решила стать актрисой, поступив в Школу-студию МХАТ. Свою карьеру она начала в середине 1950-х годов, поработав за свою жизнь в нескольких театрах и снявшись в многочисленных кинокартинах.

"Многие годы актриса была известна как автор-исполнитель своих фельетонов, монологов, скетчей, как участник множества концертов", — отметили в пресс-службе театра.

С 1980 по 2012 год актриса выступала на сцене Александрийского театра. Из самых ярких её ролей — Антоновна ("Дети солнца"), Анисимовна ("Из жизни деловой женщины"), Урсула ("Много шуму из ничего"), Бальзаминова ("Женитьба Бальзаминова"), Еремеевна ("Недоросль"), Аграфена Кондратьевна Большова ("Свои люди — сочтёмся!"), Фёкла Ивановна, сваха ("Женитьба" Н.В. Гоголя), Шутиха ("Сказка о царе Салтане"), Ляпкина-Тяпкина, жена ("Ревизор"), Арина Пантелеймоновна "Женитьба".

Кира Александровна также известна по фильмам "Окно в Париж", "Трое в лодке, не считая собаки", "Яма" и другим. Снималась артистка и в популярных сериалах "Улицы разбитых фонарей", "У нас все дома", "Тайны следствия", "Кухня".

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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