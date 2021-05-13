Названа возможная причина смерти младенца, которого в Петербурге обнаружил мёртвым отец
Мужчина пришёл домой и увидел бездыханного сына, рядом с которым находилась мать. Петербуржец решил, что она виновата в смерти ребёнка.
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Смерть мальчика, которого нашли в доме в Курортном районе Санкт-Петербурга, не была насильственной. Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"Установлено, что смерть ребёнка наступила от остановки сердца, что стало причиной остановки — устанавливается. Смерть не была насильственной", — говорится в сообщении.
Однако официального подтверждения данной информации пока не поступало. Расследование продолжается.
Ранее сообщалось, что своего сына мёртвым нашёл пришедший домой отец. Он увидел на голове ребёнка ссадины и подумал, что его убила спящая неподалёку пьяная мать. Этим предположением он и поделился с прибывшей на место происшествия полицией, в результате чего тело малыша забрали в морг на обследование, а родительницу — в отделение на допрос.
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