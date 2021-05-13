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Названа возможная причина смерти младенца, которого в Петербурге обнаружил мёртвым отец

Мужчина пришёл домой и увидел бездыханного сына, рядом с которым находилась мать. Петербуржец решил, что она виновата в смерти ребёнка.

13 мая 2021, 14:51
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Смерть мальчика, которого нашли в доме в Курортном районе Санкт-Петербурга, не была насильственной. Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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"Установлено, что смерть ребёнка наступила от остановки сердца, что стало причиной остановки — устанавливается. Смерть не была насильственной", — говорится в сообщении.

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Однако официального подтверждения данной информации пока не поступало. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что своего сына мёртвым нашёл пришедший домой отец. Он увидел на голове ребёнка ссадины и подумал, что его убила спящая неподалёку пьяная мать. Этим предположением он и поделился с прибывшей на место происшествия полицией, в результате чего тело малыша забрали в морг на обследование, а родительницу — в отделение на допрос.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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