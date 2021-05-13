В Петербурге отец нашёл мёртвым пятимесячного сына и обвинил в его смерти жену

Житель Петербурга обнаружил своего пятимесячного сына мёртвым в собственной квартире. Малыш лежал в кроватке, а рядом находилась его мать. По данным СУ СКР, инцидент произошёл 13 мая в Курортном районе.

"Он лежал в своей кроватке, но я сразу понял, что он мёртв. Это было понятно. Жена мне ничего не сказала, она была в истерике", — рассказал телеканалу "360" отец ребёнка.

Прибывшим на место происшествия полицейским мужчина сообщил, что за смертью ребёнка может стоять его гражданская жена, которая на тот момент была пьяна. После этого её увезли в отдел, чтобы допросить, сообщает "Фонтанка".

В данный момент тело младенца направили в морг для установления точной причины смерти. Если сказанное отцом подтвердится, то матери младенца будет грозить уголовная ответственность по статье "Убийство малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии".

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