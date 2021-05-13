В Кремле назвали ерундой новые сообщения СМИ об особняке в Геленджике

"Мы много раз говорили относительно этого объекта и относительно того, что он не имеет никакого отношения к Путину. И не считаем необходимым как-то возвращаться к этой теме", — сказал Песков.

Напомним, в середине января ФБК* опубликовал ролик об особняке под Геленджиком, который авторы видео называют дворцом Путина. Через несколько дней сам президент прокомментировал появление этого фильма, назвав его компиляцией и монтажом. 30 января объявился бенефициар дворца из ролика. Им оказался миллиардер Аркадий Ротенберг. Он рассказал, что приобрёл объект на мысе Идокопас несколько лет назад, чтобы сделать там гостиницу. Ротенберг отметил при этом, что "осознавал, что это достаточно тяжёлое здание". Рассекретить своё имя миллиардер решил из-за разразившегося скандала вокруг объекта.