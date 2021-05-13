В Кремле назвали ерундой новые сообщения СМИ об особняке в Геленджике
Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что не считает необходимым каждый раз возвращаться к этой теме.
Скриншот из видео © Mash
Новые материалы западных СМИ об особняке под Геленджиком являются "ерундой", а сам объект по-прежнему не имеет никакого отношения к президенту России Владимиру Путину. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Мы много раз говорили относительно этого объекта и относительно того, что он не имеет никакого отношения к Путину. И не считаем необходимым как-то возвращаться к этой теме", — сказал Песков.
Напомним, в середине января ФБК* опубликовал ролик об особняке под Геленджиком, который авторы видео называют дворцом Путина. Через несколько дней сам президент прокомментировал появление этого фильма, назвав его компиляцией и монтажом. 30 января объявился бенефициар дворца из ролика. Им оказался миллиардер Аркадий Ротенберг. Он рассказал, что приобрёл объект на мысе Идокопас несколько лет назад, чтобы сделать там гостиницу. Ротенберг отметил при этом, что "осознавал, что это достаточно тяжёлое здание". Рассекретить своё имя миллиардер решил из-за разразившегося скандала вокруг объекта.
* Организация внесена в реестр НКО — иностранных агентов.
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