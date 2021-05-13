Медведчук заявил о невозможности оплатить 300-миллионный залог из-за блокировки счетов

Прокуратура намерена потребовать ареста или внесения залога в размере 300 млн гривен (более 10 млн долларов) за главу политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ) Виктора Медведчука, подозреваемого в госизмене. Об этом сообщили в четверг украинские СМИ. Однако, по словам самого политика, он не может этого сделать, так как все его счета были заблокированы.

"Власти сделали всё для того, чтобы я не смог заплатить эти деньги, потому что, вы знаете, ко мне и по отношению к моей жене применены незаконные санкции по решению СНБО и заблокированы все счета, с которых можно перечислять, а также счета, с которых могли бы поступить деньги для того, чтобы обеспечить залог. Да, есть такие деньги, они задекларированы у меня и у нашей семьи, но, к сожалению, воспользоваться ими я не смогу", — сказал он журналистам перед заседанием суда.

Медведчук добавил, что готов поехать в следственный изолятор, если Печерский районный суд Киева примет такое решение, но намерен продолжить борьбу. Кроме того, он заявил, что уверен, что со сбором средств на залог ему помогут родные и близкие.

Между тем украинские СМИ сообщают, что, если такая сумма залога действительно будет назначена, она войдёт в четвёрку рекордных за всю историю Украины. В большую сумму украинский суд "оценивал" освобождение на время следствия бывшего зампредседателя НАК "Нафтогаз Украины" Александра Кацубы (450 млн гривен), организатора аферы "Элита-центр" Александра Шахова (384 млн гривен) и бывшего директора "Укринтерэнерго" Владимира Зиневича (365 млн гривен).

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