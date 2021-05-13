Пропавшие в горах Абхазии российские туристы вышли на связь
Один из путешественников не смог продолжать маршрут и остался на леднике. На его поиски спасатели отправятся на вертолёте.
Фото © LIFE / Сергей Мартынов
В Абхазии нашлась группа пропавших российских туристов. Они спустились в районе сухумской ГЭС, и за ними уже выехала группа местных спасателей. Об этом Ura.ru сообщил источник в оперативных службах.
Один из туристов — 64-летний екатеринбуржец — остался на леднике. По словам его товарищей, мужчина устал и не смог дальше идти. На его поиски спасатели отправятся на вертолёте.
"Туристы сами вышли на связь. Их доставят в Сухуми, а потом на вертолёте отправятся искать туриста, который не смог продолжать маршрут и остался где-то на леднике Химса", — сообщил источник.
Напомним, 12 мая в МЧС Абхазии поступило сообщение о помощи от группы российских туристов. Они сообщили, что пытаются самостоятельно спуститься с высокогорья, но один из их товарищей этого сделать не может, ему нужна помощь.
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