В Сочи хотят ограничить въезд для иногородних авто во время курортного сезона

Власти Сочи рассматривают вопрос о том, чтобы ограничить въезд автомобилям из других городов и регионов с 1 июня по 1 сентября. Данная инициатива прозвучала во время рабочего совещания по вопросам готовности улично-дорожной сети к началу летнего курортного сезона, пишет РИА "ФАН".

По данным издания, власти планируют снизить высокую загруженность городских дорог и сделать пребывание в Сочи более комфортным. Дело в том, что в "доковидный" 2019 год за время майских праздников в городе побывало 140 тысяч отдыхающих. В 2021 году за этот же срок — более 250 тысяч человек. Рост очень существенный, и городская инфраструктура попросту не справляется с таким потоком гостей и автомобилей, ведь многие приезжают на личном транспорте.

Отмечается, что в региональном парламенте намерены решить вопрос об ограничении въезда транспорта в рамках действующего законодательства. Соответствующий запрос уйдёт в Росавтодор с просьбой пояснить возможность введения транспортных ограничений.

Между прочим, для удобства туристов на дорогах Краснодарского края уже запретили вводить реверсивное движение. Ремонт на федеральных трассах ведут таким образом, чтобы не мешать проезду гостей.

Ранее Лайф рассказывал, что после ограничения авиасообщения с Турцией и Танзанией в России резко выросли цены на объекты размещения в местных курортных зонах. Не стал исключением и город Сочи, где рост цен на гостиничные номера составил до 50%.

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