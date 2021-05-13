В России выделят 5 млрд рублей на детский туристический кешбэк

На реализацию программы детского туристического кешбэка в этом году правительство направит 5 млрд рублей. Об этом на заседании кабмина заявил председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

"В прошлом году не все ребята смогли отдохнуть в летних лагерях, и во время этих каникул им нужно наверстать упущенное. По поручению главы государства мы сегодня выделим 5 млрд рублей на программу поддержки доступных поездок внутри страны для организации летнего детского отдыха", — сказал Мишустин.

Премьер напомнил, что в своём послании президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что нужно обращать больше внимания на проблему детского здоровья.

Напомним, в ходе Послания Федеральному собранию 21 апреля президент РФ Владимир Путин поручил правительству расширить программу туристического кешбэка для студентов и школьников — увеличить процент этого кешбэка и распространить программу для них на весь год. Кроме того, глава государства предложил возвращать родителям половину стоимости путёвки в детские летние лагеря.

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