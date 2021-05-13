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Глава Альянса туристических агентств назвал условие падения цен на отдых в России

Однако о билетах и отелях лучше позаботиться заранее, поскольку пока их стоимость только растёт.

13 мая 2021, 09:45
<p>Фото © ТАСС / Дмитрий Феоктистов</p>

Фото © ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Когда Египет и Турция откроются для российских туристов, цены на отдых в России упадут. Об этом в беседе с радио "Комсомольская правда" рассказал член президиума Альянса туристических агентств РФ Алексан Мкртчян.

"Как только откроются Турция и Египет, мы ждём снижения цен на отдых на нашем побережье более чем на 30%. Поток не снизится, в этом году мы ждём не менее 8 миллионов отдыхающих в Крыму, не менее 18 миллионов в Краснодарском крае, более одного миллиона в Абхазии", — отметил собеседник радиостанции.

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По словам Мкртчяна, пока наблюдается серьёзный рост цен во всех отраслях, связанных с отдыхом в России. Это, в частности, заметно на примере стоимости билетов. Поэтому о своём отдыхе лучше позаботиться заранее.

"Мы видели на майских праздниках, когда билет Москва — Симферополь, условно говоря, стоивший 2000 рублей, стал стоить 12 000 рублей. Подорожание на 600%", — рассказал Мкртчян.

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Напомним, Турция будет готова к возобновлению авиасообщения с РФ уже к 1 июня. В прибрежных городах страны зафиксировано снижение уровня заболеваемости ковидом.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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