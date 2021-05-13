В Кремле заверили, что Россия не планирует поглощать ДНР и ЛНР
Таким образом в Москве отреагировали на выпущенный в ЕС документ с перечнем шагов для "повышения устойчивости" Украины к "действиям со стороны России".
Фото © Агентство "Москва" / Сергей Киселёв
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал опасения Евросоюза о том, что российская сторона якобы намерена поглотить неподконтрольные Киеву территории Донбасса. Речь об этом зашла в ходе его общения с журналистами в четверг, 13 мая.
"Россия не планировала и не планирует никого поглощать, никогда этим не занималась", — заверил представитель Кремля.
Ранее Bloomberg написал, что Евросоюз выпустил документ с перечнем шагов, которые ЕС может предпринять для "повышения устойчивости" Украины к "действиям со стороны России". По версии Брюсселя, наша страна пытается "де-факто интегрировать" часть Восточной Украины с помощью "нелегитимных выборов" и выдачи паспортов жителям Донецкой и Луганской народных республик.
Напомним, что в конце апреля Украина заблокировала проект России по предотвращению нарушений перемирия в Донбассе. Вместе с тем Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину провести встречу в любой точке зоны конфликта. В ответ на это российский лидер заявил, что вопросы Донбасса Зеленскому необходимо обсуждать с главами ДНР и ЛНР, а двусторонние отношения предложил обсудить в Москве.
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