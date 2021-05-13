В Кремле заверили, что Россия не планирует поглощать ДНР и ЛНР

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал опасения Евросоюза о том, что российская сторона якобы намерена поглотить неподконтрольные Киеву территории Донбасса. Речь об этом зашла в ходе его общения с журналистами в четверг, 13 мая.

"Россия не планировала и не планирует никого поглощать, никогда этим не занималась", — заверил представитель Кремля.

Ранее Bloomberg написал, что Евросоюз выпустил документ с перечнем шагов, которые ЕС может предпринять для "повышения устойчивости" Украины к "действиям со стороны России". По версии Брюсселя, наша страна пытается "де-факто интегрировать" часть Восточной Украины с помощью "нелегитимных выборов" и выдачи паспортов жителям Донецкой и Луганской народных республик.

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