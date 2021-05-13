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В Кремле заверили, что Россия не планирует поглощать ДНР и ЛНР

Таким образом в Москве отреагировали на выпущенный в ЕС документ с перечнем шагов для "повышения устойчивости" Украины к "действиям со стороны России".

13 мая 2021, 09:41

Фото © Агентство "Москва" / Сергей Киселёв

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал опасения Евросоюза о том, что российская сторона якобы намерена поглотить неподконтрольные Киеву территории Донбасса. Речь об этом зашла в ходе его общения с журналистами в четверг, 13 мая.

Bloomberg: ЕС подозревает, что Россия пытается "интегрировать" часть Украины

Bloomberg: ЕС подозревает, что Россия пытается "интегрировать" часть Украины

"Россия не планировала и не планирует никого поглощать, никогда этим не занималась", заверил представитель Кремля.

Ранее Bloomberg написал, что Евросоюз выпустил документ с перечнем шагов, которые ЕС может предпринять для "повышения устойчивости" Украины к "действиям со стороны России". По версии Брюсселя, наша страна пытается "де-факто интегрировать" часть Восточной Украины с помощью "нелегитимных выборов" и выдачи паспортов жителям Донецкой и Луганской народных республик.

Путин — о Донбассе: Не бросим, несмотря ни на что

Путин — о Донбассе: Не бросим, несмотря ни на что

Напомним, что в конце апреля Украина заблокировала проект России по предотвращению нарушений перемирия в Донбассе. Вместе с тем Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину провести встречу в любой точке зоны конфликта. В ответ на это российский лидер заявил, что вопросы Донбасса Зеленскому необходимо обсуждать с главами ДНР и ЛНР, а двусторонние отношения предложил обсудить в Москве.


Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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