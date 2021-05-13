Кремль не планирует объявлять амнистию к праздникам
Амнистия по уголовным делам объявлялась последний раз шесть лет назад в 2015 году. Тогда её приурочили к юбилею Победы в Великой Отечественной войне.
Бутырский следственный изолятор в Москве.
Фото © Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин
Российские власти не планируют в ближайшее время объявлять амнистию в связи с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне или предстоящим Днём России. Об этом сообщил журналистам в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Нет, пока ничего такого нет на повестке", — сказал представитель Кремля.
Напомним, что ещё в прошлом году группа депутатов внесла на рассмотрение Госдумы проект постановления об объявлении амнистии в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 года. Документ был отклонён. В нижней палате назвали неправильным создавать впечатление, что можно совершать преступления, а потом выйти на свободу по амнистии. В Кремле неоднократно отмечали, что не обсуждают этот вопрос.
Выбор редакции
В Кремле заявили, что Путин не планирует поездку в Казань
"Гаражная амнистия": как и кто сможет легализовать свои гаражи
В России выделят 5 млрд рублей на детский туристический кешбэк
"Прости меня, Лянка, прости": Мать актрисы Лянки Грыу призналась, что хотела сделать аборт
Медведчук заявил о невозможности оплатить 300-миллионный залог из-за блокировки счетов
Комментариев: 0