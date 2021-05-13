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Кремль не планирует объявлять амнистию к праздникам

Амнистия по уголовным делам объявлялась последний раз шесть лет назад в 2015 году. Тогда её приурочили к юбилею Победы в Великой Отечественной войне.

13 мая 2021, 09:34

Бутырский следственный изолятор в Москве.

Фото © Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин

Российские власти не планируют в ближайшее время объявлять амнистию в связи с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне или предстоящим Днём России. Об этом сообщил журналистам в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Нет, пока ничего такого нет на повестке", — сказал представитель Кремля.

Путин отреагировал на идею о широкой амнистии. Напомнил о печальном опыте царской России

Путин отреагировал на идею о широкой амнистии. Напомнил о печальном опыте царской России

Напомним, что ещё в прошлом году группа депутатов внесла на рассмотрение Госдумы проект постановления об объявлении амнистии в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 года. Документ был отклонён. В нижней палате назвали неправильным создавать впечатление, что можно совершать преступления, а потом выйти на свободу по амнистии. В Кремле неоднократно отмечали, что не обсуждают этот вопрос.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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