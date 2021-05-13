Кремль не планирует объявлять амнистию к праздникам

Российские власти не планируют в ближайшее время объявлять амнистию в связи с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне или предстоящим Днём России. Об этом сообщил журналистам в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Напомним, что ещё в прошлом году группа депутатов внесла на рассмотрение Госдумы проект постановления об объявлении амнистии в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 года. Документ был отклонён. В нижней палате назвали неправильным создавать впечатление, что можно совершать преступления, а потом выйти на свободу по амнистии. В Кремле неоднократно отмечали, что не обсуждают этот вопрос.