Смолов матерным постом отметил победу в Кубке и намекнул на непопадание в сборную
Напомним, форвард не попал в расширенный список игроков, которых вызвали в национальную команду для подготовки к Евро.
Фото © Instagram / smolovfedor_10
Нападающий "Локомотива" Фёдор Смолов в своём инстаграме своеобразно отметил победу своего клуба в Кубке России, выложив пост с нецензурной цитатой из трека рэпера Obladaet.
"Они не ставят на меня, но я *** их", — написал Смолов.
К чему была написана такая фраза, непонятно. Однако, по мнению многих подписчиков и журналистов, Смолов тем самым намекнул Станиславу Черчесову и всем на своё непопадание в расширенный список сборной. Напомним, что форвард "Локомотива" попал лишь в резервный лист нашей национальной команды.
Днём ранее команда Марко Николича в финале Кубка России обыграла "Крылья Советов" и в девятый раз в истории стала обладателем трофея. Один из мячей забил Фёдор Смолов.
Выбор редакции
Финал Лиги чемпионов перенесли из Стамбула в Порту
"Локомотив" обыграл "Крылья Советов" и стал обладателем Кубка России
Российские синхронистки Ромашина и Колесниченко выиграли произвольную программу на ЧЕ
"Абсолютно адекватный человек": Лайф поговорил с продавцами магазина, где Галявиев выбирал оружие
В Сочи хотят ограничить въезд для иногородних авто во время курортного сезона
Комментариев: 0