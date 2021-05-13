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Смолов матерным постом отметил победу в Кубке и намекнул на непопадание в сборную

Напомним, форвард не попал в расширенный список игроков, которых вызвали в национальную команду для подготовки к Евро.

13 мая 2021, 09:34
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/smolovfedor_10/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">smolovfedor_10</a></p>

Фото © Instagram / smolovfedor_10

Нападающий "Локомотива" Фёдор Смолов в своём инстаграме своеобразно отметил победу своего клуба в Кубке России, выложив пост с нецензурной цитатой из трека рэпера Obladaet.

"Они не ставят на меня, но я *** их", — написал Смолов.

К чему была написана такая фраза, непонятно. Однако, по мнению многих подписчиков и журналистов, Смолов тем самым намекнул Станиславу Черчесову и всем на своё непопадание в расширенный список сборной. Напомним, что форвард "Локомотива" попал лишь в резервный лист нашей национальной команды.

"Локомотив" обыграл "Крылья Советов" и стал обладателем Кубка России

"Локомотив" обыграл "Крылья Советов" и стал обладателем Кубка России

Днём ранее команда Марко Николича в финале Кубка России обыграла "Крылья Советов" и в девятый раз в истории стала обладателем трофея. Один из мячей забил Фёдор Смолов.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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