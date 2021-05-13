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Песков напомнил об отсутствии договорённости по поводу встречи Путина и Байдена

Тема российско-американского саммита по-прежнему находится на стадии обсуждения и анализа, уточнили в Кремле.

13 мая 2021, 09:37

Фото © Kremlin.ru

Окончательной договорённости относительно возможной встречи президента России Владимира Путина с его американским коллегой Джо Байденом пока не достигнуто. Об этом сообщил журналистам в четверг пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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"Пока никаких договорённостей на этот счёт нет. Тема по-прежнему находится на стадии обсуждения и анализа", — проинформировал представитель Кремля.

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Как сообщал Лайф, ранее американский президент Джо Байден говорил, что надеется на встречу с Владимиром Путиным в июне. В беседе с журналистами президент отмечал, что Белый дом работает над организацией этого мероприятия. Российский политолог предположил, какие темы могут подниматься на переговорах лидеров на возможной встрече.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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