Песков напомнил об отсутствии договорённости по поводу встречи Путина и Байдена

Окончательной договорённости относительно возможной встречи президента России Владимира Путина с его американским коллегой Джо Байденом пока не достигнуто. Об этом сообщил журналистам в четверг пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Пока никаких договорённостей на этот счёт нет. Тема по-прежнему находится на стадии обсуждения и анализа", — проинформировал представитель Кремля.

Как сообщал Лайф, ранее американский президент Джо Байден говорил, что надеется на встречу с Владимиром Путиным в июне. В беседе с журналистами президент отмечал, что Белый дом работает над организацией этого мероприятия. Российский политолог предположил, какие темы могут подниматься на переговорах лидеров на возможной встрече.