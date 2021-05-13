"Кризисная пожарная команда": В Кремле дали оценку работе правительства за прошедший год
Там также отметили перспективные планы кабмина на рост во многих сферах страны, о которых накануне говорил премьер Мишустин.
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Российское правительство во главе с Михаилом Мишустиным начало свою работу фактически в качестве спасательной команды в условиях только начинавшейся в тот период пандемии, но благодаря работе кабмина России удалось преодолеть эти трудности с минимальными потерями. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля, комментируя вчерашнее выступление премьер-министра в Госдуме.
"Правительство Мишустина фактически начало свою работу в качестве кризисной пожарной команды. <...> Но всё-таки благодаря антикризисной деятельности правительства нам удалось пройти через этот период с минимально возможными потерями", — сказал он журналистам.
Он также отметил перспективные планы правительства по выходу на траекторию роста в разных отраслях страны, о чём также вчера заявлял Мишустин.
Напомним, накануне Михаил Мишустин отчитался о работе правительства за год. Он рассказал о мерах поддержки граждан в пандемию, а также о ходе борьбы с коронавирусной инфекцией и влиянии её на российскую экономику.
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