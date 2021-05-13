В Кремле заявили, что Путин не планирует поездку в Казань

Президент РФ Владимир Путин не планирует посещение Казани в связи с трагедией в одной из школ города. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент дал все необходимые поручения. Пока в планах поездки такой нет", — заявил представитель Кремля.

Песков напомнил, что Путин ранее лично выразил соболезнования семьям погибших и пожелал выздоровления пострадавшим.

Напомним, ранее в Кремле высоко оценили действия учителей, которые спасали школьников в Казани, где бывший ученик открыл стрельбу.

Стрельба в гимназии № 175 произошла утром 11 мая. Зайдя через главный вход, 19-летний бывший ученик заведения Ильназ Галявиев начал стрелять практически с порога. Чтобы спастись, дети выпрыгивали из окон. В результате погибло девять человек, среди которых семь учеников и двое учителей. Пострадало более 20 человек — в основном дети.



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