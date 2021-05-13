Мишустин поддержал запрет на вылов в России китов и дельфинов

Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил запретить добычу китов и дельфинов. Об этом он заявил в четверг, 13 мая, на заседании правительства. Глава кабмина считает, что эта инициатива поможет сохранить животных.

"Сегодня мы предлагаем ввести дополнительное регулирование уже для промышленного и прибрежного рыболовства, оно распространяется прежде всего на китов и дельфинов. Новый законопроект запрещает их добычу. Рассчитываем, что это позволит сберечь животных от хищнического истребления", — заявил Мишустин.

Напомним, в конце апреля правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила изменения в законодательство России, согласно которым запрещаются промышленный и прибрежный вылов китов, дельфинов и морских свиней.

Ранее депутат ГД Светлана Бессараб разработала законопроект, по которому предлагается запретить в стране вылов морских млекопитающих, в том числе в культурно-просветительских целях. По её словам, вылов этих животных уже запрещён во многих странах по морально-этическим соображениям, а лечебный эффект дельфинотерапии "не подтверждается учёным сообществом", при этом потребность дельфинариев в млекопитающих способствует браконьерству. Бессараб также выразила надежду, что принятие законопроекта о запрете вылова морских млекопитающих со временем фактически приведёт к закрытию дельфинариев.

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