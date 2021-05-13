"Прости меня, Лянка, прости": Мать актрисы Лянки Грыу призналась, что хотела сделать аборт

Актриса Стелла Ильницкая рассказала, что планировала аборт, будучи беременной своей дочерью Лянкой Грыу, ныне тоже известной актрисой. Историей она поделилась в программе "Судьба человека" на канале "Россия-1".

Впервые Ильницкая вышла замуж за румынского актёра Георге Грыу, который покорил её своей решительностью и страстью к приключениям. Актриса забеременела вскоре после их совместного поступления во ВГИК, поскольку Грыу, будучи приглашённым в Москву, не хотел поступать туда без своей жены.

Супруги стали жить в общежитии. При этом беременность оттеснила учёбу и спектакли Ильницкой. Поначалу она задумывалась об аборте, но не смогла пойти на такой шаг, хотя муж не возражал.

"Честно говоря, поехала делать аборт, но не стала... Я не смогла. Я сказала, что это важнее любой карьеры, вообще всего на свете. Быть матерью, родить ребёнка — это важнее. Прости меня, Лянка, прости. Я не знаю, как она это воспримет. Но это было", — поделилась переживаниями Ильницкая.

Георге Грыу не стал помогать молодой супруге воспитывать малышку, а вскоре и вовсе ушёл из семьи. Спустя какое-то время Ильницкая узнала, что супруг изменял ей в период их брака. Однажды актёр попытался вернуться, но это не закончилось успехом.

"Приехал в июне, когда у нас были экзамены. С букетом цветов, сорванных с клумбы, и постриженный наголо почему-то. Стал уговаривать меня вернуться к нему, я отказалась. Он ругался, кричал. Он взял телевизор, который я брала напрокат, и выбросил в окно с восьмого этажа", — рассказала актриса.

После расставания с Грыу Стелла недолго была одинока — в её жизни появился сценарист Олег Казанцев, который заменил Лянке родного папу.

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