"Прости меня, Лянка, прости": Мать актрисы Лянки Грыу призналась, что хотела сделать аборт
Стелла Ильницкая была готова на трудный шаг, но решила, что материнство важнее карьеры.
Актриса Стелла Ильницкая рассказала, что планировала аборт, будучи беременной своей дочерью Лянкой Грыу, ныне тоже известной актрисой. Историей она поделилась в программе "Судьба человека" на канале "Россия-1".
Впервые Ильницкая вышла замуж за румынского актёра Георге Грыу, который покорил её своей решительностью и страстью к приключениям. Актриса забеременела вскоре после их совместного поступления во ВГИК, поскольку Грыу, будучи приглашённым в Москву, не хотел поступать туда без своей жены.
Супруги стали жить в общежитии. При этом беременность оттеснила учёбу и спектакли Ильницкой. Поначалу она задумывалась об аборте, но не смогла пойти на такой шаг, хотя муж не возражал.
"Честно говоря, поехала делать аборт, но не стала... Я не смогла. Я сказала, что это важнее любой карьеры, вообще всего на свете. Быть матерью, родить ребёнка — это важнее. Прости меня, Лянка, прости. Я не знаю, как она это воспримет. Но это было", — поделилась переживаниями Ильницкая.
Георге Грыу не стал помогать молодой супруге воспитывать малышку, а вскоре и вовсе ушёл из семьи. Спустя какое-то время Ильницкая узнала, что супруг изменял ей в период их брака. Однажды актёр попытался вернуться, но это не закончилось успехом.
"Приехал в июне, когда у нас были экзамены. С букетом цветов, сорванных с клумбы, и постриженный наголо почему-то. Стал уговаривать меня вернуться к нему, я отказалась. Он ругался, кричал. Он взял телевизор, который я брала напрокат, и выбросил в окно с восьмого этажа", — рассказала актриса.
После расставания с Грыу Стелла недолго была одинока — в её жизни появился сценарист Олег Казанцев, который заменил Лянке родного папу.
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