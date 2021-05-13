Диетолог рассказал о "чудо-ягоде", снижающей риск рака и инсульта
Также она помогает регулировать в организме уровни "правильного" и "неправильного" холестерина.
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Регулярное употребление клубники имеет крайне положительный эффект для человеческого организма. Об этом рассказал врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург в эфире канала "Россия-1".
Со слов доктора, раковые опухоли очень часто возникают как реакция организма на воспаления. Клубника же содержит в себе вещества, которые блокируют этот процесс, поэтому ягода является отличной профилактикой рака желудка и кишечника.
Также она очень полезна для сердца, так как в красной ягоде содержится большое количество мягких и грубых пищевых волокон, что помогает снизить риски инфаркта и инсульта. К тому же клубника помогает регулировать в организме уровни "правильного" и "неправильного" холестерина.
"Один из эффектов пищевых волокон — это нормализация холестеринового обмена", — объяснил он.
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