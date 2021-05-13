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Диетолог рассказал о "чудо-ягоде", снижающей риск рака и инсульта

Также она помогает регулировать в организме уровни "правильного" и "неправильного" холестерина.

13 мая 2021, 15:08
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Регулярное употребление клубники имеет крайне положительный эффект для человеческого организма. Об этом рассказал врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург в эфире канала "Россия-1".

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Со слов доктора, раковые опухоли очень часто возникают как реакция организма на воспаления. Клубника же содержит в себе вещества, которые блокируют этот процесс, поэтому ягода является отличной профилактикой рака желудка и кишечника.

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Также она очень полезна для сердца, так как в красной ягоде содержится большое количество мягких и грубых пищевых волокон, что помогает снизить риски инфаркта и инсульта. К тому же клубника помогает регулировать в организме уровни "правильного" и "неправильного" холестерина.

"Один из эффектов пищевых волокон — это нормализация холестеринового обмена", — объяснил он.

Ранее диетолог напомнил россиянам о национальном суперфуде. Полезные продукты можно найти на кухне почти каждого человека, отметил врач.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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